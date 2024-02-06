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10:56, 6 февраля 2024Экономика

Россиян предупредили о предстоящем подорожании шоколада

Mash: шоколад в России в ближайшее время подорожает примерно на 30 %

Фото: Tetiana Bykovets / Unsplash

Шоколад в России в ближайшее время подорожает примерно на 30 процентов, узнал Mash у крупнейшего поставщика плодов шоколадного дерева с плантаций Западной Африки, Южной Америки.

Отмечается, что на предстоящий рост цен, о котором предупредили россиян, влияют падение переработки какао-бобов во всем мире (на 0,3 процента), а также последствия неурожая (снижение на 36 процентов).

Одной из причин фиксирующейся ценовой динамики стало влияние изменений этического кодекса Евросоюза, из-за которых в странах сообщества запретили продавать кофе, какао-бобы и природный каучук, произведенные на территориях, где до этого были вырублены деревья. Соответствующую продукцию предписано либо уничтожить, либо продать за пределы ЕС до декабря 2024 года.

При этом, по данным Telegram-канала, подтверждение которым он получил у крупнейших российских производителей, молочный шоколад, в котором содержание какао-масла ниже, сначала подорожает только на 20 процентов. Подробнее о ситуации с ценами на горький шоколад и какао читайте в материале «Ленты.ру».

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      Дмитрий Воронин
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