Один сорт кофе подорожал максимальными с 2014 года темпами

Стоимость арабики на бирже в Нью-Йорке выросла почти на 35 процентов в ноябре

По итогам ноября 2024 года стоимость фьючерсных контрактов на поставки кофе сорта арабика увеличилась примерно на 33-34 процента, что оказалось максимальным темпом за последние десять лет. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов Нью-йоркской биржи ICE.

Выше темпы прироста стоимости фьючерсных контрактов на поставки арабики фиксировались в 2014 году, когда динамика составляла почти 45 процентов. С января 2024 года котировки выросли на 70 процентов. В ходе торгов в пятницу, 29 ноября, стоимость фунта арабики на ICE Futures US в моменте поднималась до отметки в 3,35 доллара. Однако ближе к 18:15 по московскому времени котировки незначительно снизились до 3,2 доллара.

Нынешнее ценовое ралли, как утверждают участники рынка, было спровоцировано в первую очередь снижением глобального предложения на фоне низкого урожая зерен в крупнейших странах-экспортерах, включая Бразилию. В 2024 году латиноамериканская страна, по данным аналитиков метеорологической службы Cemaden, столкнулась с сильнейшей с 1981-го засухой. В результате неблагоприятные погодные условия поставили под угрозу урожай в этой стране в следующем сезоне. Волатильности на бирже способствует и опасения по поводу урожая более бюджетного сорта робуста во Вьетнаме. В начале вегетационного периода эта страна также столкнулась с засушливой погодой, а в начале сбора зерен — с затяжным периодом проливных дождей.

Кризисную ситуацию усугубляет и снижение мировых запасов. Аналитик по рынку кофе в Marex Group Стив Поллард заявил, что за последние несколько лет показатель сократился до уровня примерно на треть ниже среднего долгосрочного значения. Этому поспособствовал в том числе стремительный рост глобального потребления кофе. «Два года мировое производство кофе было меньше, чем потребление», — резюмировал Поллард.

Нынешние котировки арабики остаются на максимальном с мая 1997 года уровне. На пике котировки достигали уровня в 3,178 доллара за фунт, или примерно 7006 долларов за тонну. В свою очередь, сорт робуста, который обычно вдвое дешевле арабики (из этого сорта готовят растворимый кофе), торговался на нью-йоркской бирже на максимальном с 1970-х уровне в 5299 долларов за тонну. Глава бразильской ассоциации производителей кофе (ABIC) Павел Кардосу заявил, что ситуация с ценами на кофе в 2025 году будет только ухудшаться на фоне продолжительного отсутствия осадков в ключевых районах латиноамериканской страны.