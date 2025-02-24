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08:37, 24 февраля 2025Экономика

В одной стране выразили готовность нарастить поставки кофе в Россию

Аналитик Суасо: В Гондурасе готовы нарастить экспорт кофейных зерен в Россию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jorge Cabrera / Reuters

В Гондурасе готовы нарастить поставки кофейных зерен в Россию вместо стран Евросоюза (ЕС), которые в настоящее время являются одними из главных импортеров этой продукции из центральноамериканской страны. Об этом заявил вице-президент Гондурасского института кофе Марио Суасо, его слова приводит ТАСС.

Сейчас ключевыми потребителями кофейных зерен из Гондураса являются США и ЕС, напомнил аналитик. Однако в дальнейшем список главных импортеров может измениться с учетом готовности центральноамериканской страны нарастить экспорт на альтернативные рынки. «Мы ищем альтернативные рынки, чтобы иметь возможность диверсифицировать наш экспорт», — пояснил эксперт.

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В Гондурасе видят в России перспективный рынок сбыта для кофейных зерен, добавил Суасо. Он назвал РФ «очень привлекательной страной» для наращивания поставок этой продукции. По итогам 2024 года Гондурас отправил в Россию 18 тысяч мешков кофе. В обозримом будущем для экспортеров из Гондураса «открываются широкие перспективы для выхода на российский рынок», — резюмировал Суасо.

На фоне рисков неурожая в ключевых странах-производителях (Бразилии и Вьетнаме) биржевая стоимость в начале 2025 года выросла до максимума за последние 47 лет, утверждали ранее в компании «МилФудс». Динамика затронула ключевые сорта популярного в мире напитка. Так, робуста за прошлый год подорожала более чем вдвое, а арабика — на 80 процентов. В то же время агентство Reuters прогнозировало, что стоимость последнего сорта может упасть примерно на 30 процентов к концу 2025 года на фоне слабеющего мирового спроса и частичного восстановления урожая в Бразилии.

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