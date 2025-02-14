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18:39, 14 февраля 2025Экономика

Предсказано падение цен на один сорт кофе

Reuters: Арабика подешевеет на 30 процентов к концу 2025 года
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

К концу нынешнего года фьючерсы на кофе сорта арабика упадут примерно на 30 процентов. Об этом сообщило агентство Reuters.

Причиной такого развития событий, с одной стороны, станут нынешние высокие цены, которые будут тормозить спрос, а с другой — прогнозы о богатых урожаях в Бразилии в следующем году. Предполагается, что цены на арабику на конец 2025 года составят 2,95 доллара за фунт.

Агентство напомнило, что цены на кофе сорта арабика оказались одними из самых динамичных на товарных рынках в 2024 году. Тогда они выросли примерно на 70 процентов и продолжили идти вверх в 2025 году.

Что касается цен на робусту, то, по прогнозам, к концу 2025 года она будет стоить 4,2 тысячи долларов за мешок.

Ранее сообщалось, что мировые цены на кофе выросли до максимума за последние 47 лет. Робуста подорожала больше чем в два раза, а арабика на 80 процентов.

По мнению экономиста Олега Иванова, в ближайшие несколько лет цены на
арабику будут высокими. Предполагается, что покупатель будет активнее переключаться на другой сорт — робусту.

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