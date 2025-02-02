Популярный напиток подорожал до максимальных за полвека значений

«МилФудс»: Кофе подорожал до максимума за последние 47 лет

Мировые цены кофе выросли до максимума за последние 47 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «МилФудс».

Оказалось, что за минувший год робуста подорожала больше чем в два раза, а арабика выросла в цене на 80 процентов. В пятницу, 31 января, биржевая стоимость последней превысила 8,25 тысячи долларов за тонну.

Отмечается, что поставки арабики могут упасть из-за неурожая зерен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, сказываются объемы остатков на биржевых складах, законодательные инициативы и инфляция.

В конце января нынешнего года эксперт АКРА Антон Тренин заявил, что сейчас на российском рынке нет дефицита кофе. Предпосылок для нехватки популярного напитка также не просматривается. Он полагает, что о рисках дефицита можно будет рассуждать только после того, как появятся официальные данные по урожаю в Бразилии и Вьетнаме. Оба этих государства — крупнейшие поставщики зерен в мире.

В свою очередь, директор по контролю качества кофе в компании «Сварщица Екатерина» Анастасия Филиппова спрогнозировала, что кофе в небольших российских кофейнях может подорожать весной 2025 года, если в Бразилии будет неурожай.