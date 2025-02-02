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13:50, 2 февраля 2025Экономика

Популярный напиток подорожал до максимальных за полвека значений

«МилФудс»: Кофе подорожал до максимума за последние 47 лет
Кирилл Луцюк

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom  

Мировые цены кофе выросли до максимума за последние 47 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на компанию «МилФудс».

Оказалось, что за минувший год робуста подорожала больше чем в два раза, а арабика выросла в цене на 80 процентов. В пятницу, 31 января, биржевая стоимость последней превысила 8,25 тысячи долларов за тонну.

Отмечается, что поставки арабики могут упасть из-за неурожая зерен в связи с неблагоприятными погодными условиями. Кроме того, сказываются объемы остатков на биржевых складах, законодательные инициативы и инфляция.

В конце января нынешнего года эксперт АКРА Антон Тренин заявил, что сейчас на российском рынке нет дефицита кофе. Предпосылок для нехватки популярного напитка также не просматривается. Он полагает, что о рисках дефицита можно будет рассуждать только после того, как появятся официальные данные по урожаю в Бразилии и Вьетнаме. Оба этих государства — крупнейшие поставщики зерен в мире.

В свою очередь, директор по контролю качества кофе в компании «Сварщица Екатерина» Анастасия Филиппова спрогнозировала, что кофе в небольших российских кофейнях может подорожать весной 2025 года, если в Бразилии будет неурожай.

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