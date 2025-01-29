Россиян предупредили о риске подорожания популярного напитка

Аналитик Филиппова не исключила подорожания кофе в России весной

Кофе в небольших российских кофейнях может подорожать весной 2025 года в случае неурожая в Бразилии, которая является крупнейшим мировым поставщиком зерен. Об этом заявила директор по контролю качества кофе в компании «Сварщица Екатерина» Анастасия Филиппова. Ее слова приводит РИА Новости.

Данные по урожаю в Бразилии, пояснила она, станут известны в апреле. Однако уже сейчас некоторые участники рынка допускают, что сборы зерен в этой латиноамериканской стране вновь окажутся не самыми высокими. «Вероятно, это приведет к повышению цен и в кофейнях», — заявила Филиппова.

При негативном развитии событий, предупреждает аналитик, под ударом окажутся небольшие кофейни и региональные обжарщики в России. Удорожание сырья, по ее словам, неизбежно приведет к росту цен на популярный напиток. «Дорогой кофе и высокая стоимость напитка могут привести к снижению спроса и даже к закрытию некоторых компаний», — резюмировала Филиппова.

На фоне угроз США ввести пошлины на экспорт из Колумбии стоимость фунта кофе сорта арабика в ходе биржевых торгов выросла на 0,8 процента и достигла отметки в 3,5 доллара. При этом на пике цены на зерна выросли до рекордных с 1972 года 3,55 доллара.

По итогам 2024 года кофе подорожал на 70 процентов, цены продолжили расти в 2025-м в связи с негативными ожиданиями по поставкам. Одной из главных причин стали неблагоприятные погодные условия в Бразилии. На этом фоне рассчитывать на рост глобального предложения и восстановления запасов в ближайшие годы не стоит, утверждал главный эксперт по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли.