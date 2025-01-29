В России оценили риски остаться без кофе

Аналитик АКРА Тренин заявил об отсутствии рисков дефицита кофе в России

В настоящее время на российском рынке не наблюдается дефицита кофе, предпосылок для нехватки популярного напитка в стране сейчас нет. Об этом заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, его слова приводит РИА Новости.

Подобным рискам, отметил аналитик, не способствует даже рекордный рост биржевых цен на кофе. Говорить об угрозе дефицита можно будет только после официальных данных по урожаю в Бразилии и Вьетнаме, эти страны являются крупнейшими поставщиками зерен в мире. «Дефицит кофе в России пока не наблюдается», — резюмировал эксперт.

Он добавил, что прогнозы урожая в вышеперечисленных странах являются главными факторами при формировании биржевых цен на кофе. Эти данные оказывают прямое влияние на динамику розничной стоимости напитка, так как новые партии из урожая 2025 года будут закупаться по другой цене. В дальнейшем многое будет зависеть от фактического урожая на фоне растущего мирового потребления, заключил Тренин.

Ранее директор по контролю качества кофе в компании «Сварщица Екатерина» Анастасия Филиппова не исключила подорожания кофе в России весной 2025 года. В случае неурожая в Бразилии, пояснила она, под ударом с большой долей вероятности окажутся небольшие региональные кофейни. На фоне удорожания сырья они будут вынуждены поднимать ценник на кофе, что может привести к снижению спроса и выручки. При таком раскладе некоторые из подобных заведений могут не выдержать конкуренции со стороны более крупных площадок и в итоге закрыться.

В ходе биржевых торгов в конце января стоимость фунта кофе сорта арабика в моменте вплотную приблизилась к рекордной с 1972 года отметки в 3,55 доллара. В моменте котировки увеличивались на 0,8 процента, до 3,5 доллара, на фоне угроз США ввести пошлины на экспорт из Колумбии. Цены в этом году продолжили расти после подорожания зерен в 2024-м на 70 процентов. Одной из главных причин подобной динамики стали неблагоприятные погодные условия в Бразилии. Эксперт по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли заявил, что на восстановление запасов и глобального предложения потребуются годы.