Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 29 января 2025Экономика

В России оценили риски остаться без кофе

Аналитик АКРА Тренин заявил об отсутствии рисков дефицита кофе в России
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vitaly Raduntsev / Shutterstock / Fotodom  

В настоящее время на российском рынке не наблюдается дефицита кофе, предпосылок для нехватки популярного напитка в стране сейчас нет. Об этом заявил эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин, его слова приводит РИА Новости.

Подобным рискам, отметил аналитик, не способствует даже рекордный рост биржевых цен на кофе. Говорить об угрозе дефицита можно будет только после официальных данных по урожаю в Бразилии и Вьетнаме, эти страны являются крупнейшими поставщиками зерен в мире. «Дефицит кофе в России пока не наблюдается», — резюмировал эксперт.

Он добавил, что прогнозы урожая в вышеперечисленных странах являются главными факторами при формировании биржевых цен на кофе. Эти данные оказывают прямое влияние на динамику розничной стоимости напитка, так как новые партии из урожая 2025 года будут закупаться по другой цене. В дальнейшем многое будет зависеть от фактического урожая на фоне растущего мирового потребления, заключил Тренин.

Материалы по теме:
Мировые цены на кофе рекордно растут. Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
Мировые цены на кофе рекордно растут.Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
13 декабря 2024
Россияне могут остаться без горького шоколада. Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
Россияне могут остаться без горького шоколада.Как резкий рост цен на какао может навсегда лишить нас любимой сладости?
5 февраля 2024

Ранее директор по контролю качества кофе в компании «Сварщица Екатерина» Анастасия Филиппова не исключила подорожания кофе в России весной 2025 года. В случае неурожая в Бразилии, пояснила она, под ударом с большой долей вероятности окажутся небольшие региональные кофейни. На фоне удорожания сырья они будут вынуждены поднимать ценник на кофе, что может привести к снижению спроса и выручки. При таком раскладе некоторые из подобных заведений могут не выдержать конкуренции со стороны более крупных площадок и в итоге закрыться.

В ходе биржевых торгов в конце января стоимость фунта кофе сорта арабика в моменте вплотную приблизилась к рекордной с 1972 года отметки в 3,55 доллара. В моменте котировки увеличивались на 0,8 процента, до 3,5 доллара, на фоне угроз США ввести пошлины на экспорт из Колумбии. Цены в этом году продолжили расти после подорожания зерен в 2024-м на 70 процентов. Одной из главных причин подобной динамики стали неблагоприятные погодные условия в Бразилии. Эксперт по климату и сырьевым товарам Capital Economics Дэвид Оксли заявил, что на восстановление запасов и глобального предложения потребуются годы.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Они хотят посеять страх и панику». Сербию захлестнули студенческие протесты. Чего хотят их участники и что они говорят о России?

      Доходы бюджета от утильсбора подсчитали

      Трамп шокировал Европу планами присоединить Гренландию к США

      В России ответили на планы ЕС расширить санкции в отношении российской авиации

      В сети высмеяли исписанные помадой футболки и худи Balenciaga за 116,5 тысячи рублей

      Лолита обвинила срывающих ее концерты активистов в экстремизме

      Норвегия решила создать бригаду для усиления военного присутствия на границе с Россией

      Пашинян созвал заседание Совбеза Армении

      В России оценили риски остаться без кофе

      Расправившегося с 16-летней девушкой преступника арестовали через 48 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше