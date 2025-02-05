Экономист призвал не ждать снижения цен на арабику

Экономист Иванов: Арабика останется дорогой в ближайшие два-три года

В ближайшие два-три года цены на кофе сорта арабика будут высокими. Об этом заявил экономист, старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов. Его процитировало РИА Новости.

Как следствие, покупатель будет активнее переключаться на другой сорт — робуста, чья доля в мировом потреблении продолжит расти.

Иванов подчеркнул, что подорожание кофе объясняется сразу несколькими факторами. Во-первых, это ситуация в Бразилии, где упали урожаи из-за засухи, а также в Колумбии, где также сократилось производство. Во-вторых, уменьшилось предложение робусты, поставляемой из Вьетнама. На эту страну также обрушилась засуха, что привело к обрушению экспортных поставок.

Ранее сообщалось о росте мировых цен на кофе до максимальных, за последние 47 лет, значений. За прошедший год робуста подорожала больше чем в два раза, а арабика выросла в цене на 80 процентов.

Эксперт АКРА Антон Тренин заявил, что пока Россия избежала дефицита кофе и предпосылок для его дефицита также не просматривается.