Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:48, 4 марта 2025Экономика

Экономист спрогнозировала темпы подорожания кофе в России

Экономист Долгова: К концу 2025 года кофе подорожает на 20-25 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

К концу 2025 года россияне столкнутся с подорожанием кофе на 20-25 процентов. Об этом предупредила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова. Ее процитировало «360.ru».

По ее словам, причинами скачка цен на этот популярный напиток станут как климатические, так и экономические факторы. К первым экономист отнесла ситуацию во Вьетнаме и Бразилии — основных поставщиках кофе. Засуха и обильные дожди там отразились на объемах урожая, который оказался меньше, чем прежде. В такой ситуации предложение, и прежде не поспевавшее за спросом, отстанет от него еще сильнее, что приведет к очередному подорожанию.

«Пока ожидать снижения цен на кофе ни в коем случае не приходится», — констатировала Долгова.

Ранее сообщалось о готовности Гондураса нарастить поставки кофейных зерен в Россию. Сегодня основными рынками сбыта этой продукции остаются США и ЕС, но в перспективе ситуация может измениться, и Гондурас планирует диверсифицировать экспорт.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Германия предупредила о приближении всеобъемлющего конфликта

      В Белом доме назвали условие возобновления помощи Украине

      В действиях Маска увидели угрозу государственной тайне США

      Telegram ужесточил лимиты для пользователей без платной подписки

      Уничтожение Росгвардией танка ВСУ в Курской области попало на видео

      Минобороны показало кадры уничтожения французского танка ВСУ

      Выгоду от покупки первичного и готового жилья сравнили

      Татуировки признали причиной развития рака кожи и лимфомы

      Экономист спрогнозировала темпы подорожания кофе в России

      Российские депутаты одобрили введение ответственности за несообщение о подготовке диверсии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше