Экономист спрогнозировала темпы подорожания кофе в России

Экономист Долгова: К концу 2025 года кофе подорожает на 20-25 процентов

К концу 2025 года россияне столкнутся с подорожанием кофе на 20-25 процентов. Об этом предупредила доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Мария Долгова. Ее процитировало «360.ru».

По ее словам, причинами скачка цен на этот популярный напиток станут как климатические, так и экономические факторы. К первым экономист отнесла ситуацию во Вьетнаме и Бразилии — основных поставщиках кофе. Засуха и обильные дожди там отразились на объемах урожая, который оказался меньше, чем прежде. В такой ситуации предложение, и прежде не поспевавшее за спросом, отстанет от него еще сильнее, что приведет к очередному подорожанию.

«Пока ожидать снижения цен на кофе ни в коем случае не приходится», — констатировала Долгова.

Ранее сообщалось о готовности Гондураса нарастить поставки кофейных зерен в Россию. Сегодня основными рынками сбыта этой продукции остаются США и ЕС, но в перспективе ситуация может измениться, и Гондурас планирует диверсифицировать экспорт.