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12:56, 7 марта 2025Экономика

Мировая торговля кофе практически остановилась

Reuters: Мировая торговля кофе сократилась до минимума из-за резкого роста цен
Вячеслав Агапов

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Продавцы и обжарщики кофе по всему миру сократили закупки до минимума из-за резкого роста цен на сырье. Об этом со ссылкой на источники сообщает Reuters.

На ежегодном съезде Национальной ассоциации производителей кофе в Хьюстоне участники заявили, что торговля кофе практически остановилась на фоне 70-процентного подорожания фьючерсов на кофе арабика на бирже ICE.

При этом розничные магазины отказываются принимать подорожание кофе. По словам гендиректора ELCAFE C.A. в Эквадоре Ренана Чуэйри, в этом году производитель растворимого кофе впервые не смогла продать ожидаемый годовой объем продукции к марту.

«Обычно к этому времени мы уже распродали бы все, но пока мы продали менее 30 процентов продукции. Значительное повышение цен сокращает денежный поток клиентов, у них не хватает денег, чтобы купить то, что им нужно», — пояснил он.

Рост цен вызван сокращением производства в главных поставщиках кофе, особенно в Бразилии. Из-за этого многие участники рынка перестали закупать сырье впрок и берут небольшие партии — ровно столько, чтобы хватило на текущие нужды.

По данным опросов, цены на арабику могут упасть на треть к концу года, так как высокая стоимость сдерживает спрос, а первые признаки указывают на рекордный урожай. Кроме того, такие страны, как Индия, Уганда, Эфиопия и Бразилия решили увеличивать площади под кофейные плантации в ответ на рост цен. Однако до тех пор, пока ситуация не наладится, кофейная индустрия может сильно пострадать. Как заявил исполнительный директор крупной обжарочной компании в США, некоторые из его клиентов не уверены, что смогут продолжать вести бизнес.

Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова предупредила, что к концу 2025 года россияне столкнутся с подорожанием кофе на 20-25 процентов. Причинами скачка цен станут засуха и обильные дожди во Вьетнаме и Бразилии — основных поставщиках кофе, которые отразились на объемах урожая.

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