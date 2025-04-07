Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:06, 7 апреля 2025Экономика

Россиянам спрогнозировали рекордное подорожание кофе

Бренд-директор Last Wish Бабина: Кофе в РФ может подорожать на 40 % в 2025 году
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Розничная стоимость кофе в России может увеличиться на 40 процентов в 2025 году. Такой прогноз дала бренд-директор компании-производителя Last Wish Ирина Бабина, ее слова приводит РИА Новости.

В качестве главных причин подобной динамики эксперт назвала последствия сильнейшей засухи в Бразилии, являющейся одним из главных в мире поставщиков зерен, рост логистических издержек производителей, дисбаланс глобального спроса и предложения и сокращение кофейных запасов. Все эти факторы могут привести к рекордному удорожанию популярного напитка в этом году, предупредила Бабина.

Материалы по теме:
Мировые цены на кофе рекордно растут. Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
Мировые цены на кофе рекордно растут.Когда любимый напиток россиян станет роскошью?
13 декабря 2024
Мировая торговля кофе практически парализована. Что произошло и чем это грозит?
Мировая торговля кофе практически парализована. Что произошло и чем это грозит?
7 марта 2025

В наибольшей степени рост цен затронет кофе сорта арабика, добавила она. Зерна этого вида особенно восприимчивы к климатическим изменениям. Сильнее всего удорожание коснется премиальных разновидностей — гейши, бурбона и типики. Стоимость подобных зерен в этом году может вырасти на 50 процентов и более. В массовом сегменте рост цен на кофе составит 30-40 процентов, заключила Бабина.

Ранее кандидат экономических наук Михаил Беляев спрогнозировал рост цен на кофе в России на 20 процентов в ближайшие месяцы. Розничные продавцы в сложившихся реалиях будут стремиться повысить собственную прибыль. Одним из немногих вариантов для них станет повышение стоимости выпускаемой продукции. Этому во многом будет способствовать сокращение мировой торговли зернами. Грядущее удорожание, по его словам, может носить скачкообразный характер.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков рассказал об отношении Путина к прекращению огня на Украине

    В России ответили НАТО на призыв танцевать танго для мира с Украиной

    Россиянина задержали за видеопоздравление в адрес ГУР Украины

    Писатель Быков пообещал вернуться в Россию

    Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

    Названы причины участившихся крушений российских ракетоносцев Ту-22М3

    В Кремле отказались комментировать арест имущества Чубайса

    Украинский военком сравнил сложность своей работы с участием в боевых действиях

    Стало известно о прояснении линии фронта в Курской области

    Россиянка оттащила ослепшую нерпу к веранде дома и смогла ее спасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше