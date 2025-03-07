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15:00, 7 марта 2025ЭкономикаЭксклюзив

Одному популярному продукту предрекли подорожание в ближайшие месяцы

Экономист Беляев спрогнозировал подорожание кофе на 20% в ближайшие месяцы
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Bernd Weißbrod / Globallookpress.com

В ближайшие один-три месяца кофе подорожает минимум на 20 процентов, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим прогнозом стоимости популярного у россиян продукта специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«В России, независимо от того, остановилась торговля или не остановилась, цены на кофе, равно как и на все остальные товары, будут расти. Сейчас современные рынки, это не только российский рынок, зависят не от спроса и предложения, а от, так сказать, активности продавцов, которые, пользуясь своим положением, повышают цены. Их главная цель — повышение прибыли, а прибыль легче всего увеличить, повышая цены», — отметил Беляев.

По словам экономиста, сокращение мировой торговли кофе из-за резкого роста цен — это еще один повод продавцов сырья в России поднять стоимость.

«Я думаю, что процентов 20 надо ждать как минимум через месяц-три. Не исключено, что это будет скачкообразное повышение, достаточно быстрое», — заключил он.

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Ранее стало известно, что продавцы и обжарщики кофе по всему миру сократили закупки до минимума из-за резкого роста цен на сырье. На ежегодном съезде Национальной ассоциации производителей кофе в Хьюстоне участники заявили, что торговля кофе практически остановилась на фоне 70-процентного подорожания фьючерсов на кофе арабика на бирже ICE.

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