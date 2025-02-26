На полках «Дикси», «Магнита» и других магазинов нашли масло и творог с запрещенными веществами. Чем рисковали покупатели?

«Известия»: В молочной продукции 14 производителей выявили запрещенные вещества

Молочная продукция сразу 14 российских производителей оказалась фальсифицированной. В составе их масла и творога были найдены запрещенные вещества, а товары продавались в магазинах популярных федеральных сетей. Генпрокуратуру призвали изъять продукцию и наказать производителей.

В молочных продуктах нашли стерины и растительные жиры

Проверка Северо-Западной испытательной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» при Россельхознадзоре выявила несоответствие составов в масле и твороге 14 производителей. В частности, в образцах были найдены запрещенная трансглютаминаза, используемая для увеличения массы продукции, стерины, увеличивающие срок годности, и растительные жиры. Кроме того, были обнаружены несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и жирнокислотному составу продуктов.

Общественный совет при Роспотребнадзоре уточнил, что речь идет о следующих производителях молочки: АО «ТМК «Тверца», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Балтком Юни», ООО «Вознесенское», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Лав Продукт», ООО «Масжирпром», ООО «Милково», ООО «Молпром», ООО «Молсбыт», ООО «Мосальский молочный завод» и ООО «Сливочная страна».

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

Примечательно, что эти компании ранее уже уличали в несоблюдении требований, предъявляемых к производителям молочной продукции. Только за последние три года — с 2022 года по январь 2025-го — они получили от Роспотребнадзора и Россельхознадзора почти 500 предостережений, в том числе по фактам и признакам фальсификации.

Фальсификат попросили изъять из популярных магазинов

Фальсифицированные продукты этих производителей были предложены покупателям в магазинах таких федеральных сетей, как «Дикси», «Магнит», «Светофор», «Верный», «О'КЕЙ» и других.

Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру РФ — он потребовал изъять фальсифицированную продукцию из оборота и наказать производителей. Как отметил общественник, продуктовые сети сегодня не стремятся самостоятельно отсеивать недобросовестных поставщиков и продолжают закупать у них фальсифицированную продукцию. В связи с этим необходимо ужесточить меры по пресечению нелегального товарооборота, указал он.

Павлов уточнил, что обращение было также направлено в Минпромторг. Кроме того, попавшихся на фальсификации продуктов производителей внесли в одобренный Общественным советом реестр фальсификаторов.

Генпрокуратура начала проверку

После обращения Генпрокуратура начала проверку в отношении производителей, в товарах которых был обнаружен фальсификат.

В целях повышения оперативности реагирования прокурорам регионов РФ, в которых производятся указанные товары, поручено организовать соответствующие проверки и сообщить о результатах Генпрокуратура РФ

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России заявили о росте доли фальсификата

Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) заявил о росте доли фальсифицированной молочной продукции. По данным организации, особенно сложная ситуация складывается в сегменте сыров и сливочного масла. При этом отмечается, что самые серьезные риски возникли в сегменте госзакупок, где цена является ключевым фактором при выборе поставщика. В результате в детские сады или школы поставляют продукты с заменителем молочного жира под видом молочных.

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак»), в свою очередь, сообщил, что в январе 2025 года в российских магазинах благодаря системе маркировки было заблокировано более 143 миллионов товаров. Причем большая часть из них оказалась именно молочной продукцией.

Впрочем, как считает председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин, мораторий на проверки привел к тому, что «бизнес ничего не боится». По его словам, в 80 процентах случаев после выявления нарушений производитель получает лишь предупреждение. В то же время моментальная блокировка такого товара по всей стране могла бы стать эффективной мерой для борьбы с фальсификатом, убежден Шапкин.

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

Найденные в масле и твороге вещества могут воздействовать на ДНК

Доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Ольга Багрянцева рассказала об опасности употребления трансглютаминазы, также известная как «мясной клей». По ее словам, это вещество может воздействовать на ДНК клеток человека и привести к нарушению работы тонкого кишечника.

Исследования показывают, что трансглютаминаза может способствовать развитию болезней Альцгеймера, Паркинсона и многих других Ольга Багрянцева доктор биологических наук

Кроме того, по словам биолога, употребление «мясного клея» приводит к снижению иммунитета и может запустить процессы, которые провоцируют развитие непереносимости глютена. Особенно опасно употреблять продукт с трансглютаминазой, если он не прошел тепловую обработку, предупредила Багрянцева.

Эксперт напомнила, что в России действует Технический регламент, требованиям которого «мясной клей» не соответствует.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Россиянам назвали способ отличить поддельное сливочное масло от настоящего

Генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий раскрыл, как можно отличить поддельное сливочное масло от настоящего. По его словам, безошибочно сделать это можно только в лабораторных условиях. Однако поддельное масло будет иметь специфический вкус и запах.

«Если вам показалось, что оно имеет посторонний вкус, не свойственный сливочному маслу, признаки "осаливания" или неприятный запах, то употреблять его не стоит», — призвал эксперт.

Кроме того, он напомнил, что фальсификат нередко продают и через домовые чаты, онлайн-площадки объявлений по заниженным в несколько раз ценам.