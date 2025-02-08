Россиянам рассказали о способе распознать поддельное сливочное масло

Эксперт молочной продукции Синецкий предупредил о поддельном сливочном масле

Поддельное сливочное масло можно распознать по специфическому вкусу и запаху, рассказал «Ленте.ру» генеральный директор Южного молочного союза Константин Синецкий. Он объяснил рост числа фальсификата повышением цен на молочный продукт.

«Безошибочно определить натуральное ли сливочное масло может только лабораторное исследование, — сказал эксперт. — Однако, если вам показалось, что оно имеет посторонний вкус, не свойственный сливочному маслу, признаки "осаливания" или неприятный запах, то употреблять его не стоит. Ведь даже в ненатуральном, но легально произведенном сливочно-растительном продукте, о составе которого честно проинформирован потребитель, все должно быть съедобным и безвредным».

Синецкий назвал очевидной проблему фальсификации сливочного масла. Это, по его словам, связано с подорожанием продукта. При этом, как отметил эксперт, риск купить опасный продукт в розничном магазине не так высок.

«В 2024 году отмечалась обеспокоенность в отношении сбыта фальсифицированной молочной продукции через государственные и муниципальные закупки, а также в качестве заменителей натуральных молочных продуктов, заявленных при продаже кондитерских и кулинарных изделий предприятиями общепита и выносной торговли», — рассказал Синецкий.

Фальсификат, по его словам, нередко продают и через домовые чаты, онлайн-площадки объявлений. При этом цена такого сливочного масла, отметил эксперт, в три-четыре раза ниже реальной.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что наибольшее количество фальсификата среди молочных продуктов в прошлом году выявилось у сливочного масла.



Сливочное масло стало одним из самых подорожавших в 2024 году продуктов в России. Его стоимость выросла на 36,2 процента.