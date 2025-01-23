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12:19, 23 января 2025Экономика

Названы самые подешевевшие в России продукты

АКОРТ: Самыми подешевевшими в России продуктами стали гречневая крупа и яйца
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Jakub Kapusnak / Unsplash

По итогам 2024 года самыми подешевевшими продуктами питания в крупных торговых сетях России оказались гречневая крупа и куриные яйца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

За 12 месяцев стоимость гречневой крупы снизилась в среднем на 14,8 процента, а куриных яиц — на 11,16 процента. За отчетный период также подешевели свинина (минус 2,3 процента), тушки бройлера (минус 2,1 процента) и баранина (минус 0,25 процента), уточнили в организации.

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В декабре прошлого года в российских магазинах сильнее всего подешевели гречневая крупа (минус 3 процента), говядина (минус 1 процент) и свинина (минус 0,96 процента). Минимальные цены на рис за это время снизились на 0,45 процента, на мороженую неразделанную рыбу — на 0,39 процента, на пшеничный хлеб — на 0,34 процента, на пшено — на 0,33 процента, резюмировали в АКОРТ.

Одним из самых подорожавших продуктов питания в России по итогам 2024 года стало сливочное масло. Его стоимость за 12 месяцев, по данным Росстата, увеличилась в среднем на 36,2 процента. При этом в середине октября, как отмечал замглавы ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов, розничные наценки на этот продукт питания достигали 70 процентов. Резкое удорожание масла он объяснял ростом себестоимости производства, удорожанием логистики, сырья и упаковки. Кроме того, на ситуацию также оказало влияние ужесточение денежно-кредитной политики Центробанка.

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