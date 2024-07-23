Биолог предупредила россиян о воздействующей на ДНК пищевой добавке «мясной клей»

Биолог Багрянцева предупредила, что добавка «мясной клей» воздействует на ДНК

Пищевая добавка микробная трансглютаминаза, также известная как «мясной клей», может воздействовать на ДНК человека, а также нарушить работу кишечника. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Ольга Багрянцева.

Ранее в российских магазинах все чаще стали замечать продукты с этой запрещенной добавкой, которая используется в производстве колбасных изделий, молочных продуктов и детского питания, чтобы увеличить массу продукта, снизив при этом его стоимость.

Багрянцева объяснила, что «мясной клей» относится к ферментным препаратам, которые «добавляются в продукт, работают в нем, а затем полностью расходуются». Однако трансглютоминаза в значительной части продуктов находится в активной форме. Попадая в организм человека она начинает склеивать реснички и слизистые оболочки кишечника, предупредила биолог.

Она может воздействовать на ДНК клеток человека и стать причиной целиакии [нарушение работы тонкого кишечника]. Исследования показывают, что трансглютаминаза может способствовать развитию болезней Альцгеймера, Паркинсона и многих других биолог Ольга Багрянцева

Она подчеркнула, что в России действует Технический регламент, требованиям которого «мясной клей» не соответствует. Эксперт отметила, что некоторые фирмы, производящие трансглютаминаз, обращались в «ФИЦ питания и биотехнологии», однако центр так и не смог обосновать безопасность фермента.

Отвечая на вопрос о том, почему продукты с запрещенным веществом свободно продаются в российских магазинах, Багрянцева пояснила, что в период единых требований для стран-участников Таможенного союза одно из государств разрешило использовать «мясной клей». Выданные тогда свидетельства о регистрации утратили свою силу с введением Технического регламента. «Сейчас в Таможенном союзе пять стран [Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия], и мы время от времени вдруг обнаруживаем, что совершенно не задумываясь о последствиях своих действий то одна, то другая страна разрешает использование этого фермента», — сказала доктор биологических наук.

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельной биологически активной добавке (БАД) из Японии с ферментами красных дрожжей. Как пояснили в санитарной службе из производит не зарегистрированная в России компания Kobayashi Pharmaceutical, однако продукция фирмы может продаваться в маркетплейсах. Добавка, которая, предположительно, приводит к болезням почек, стала причиной госпитализации свыше ста японцев, в том числе зарегистрированы и смертельные случаи.