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05:18, 23 июля 2024Россия

Биолог предупредила россиян о воздействующей на ДНК пищевой добавке «мясной клей»

Биолог Багрянцева предупредила, что добавка «мясной клей» воздействует на ДНК

Фото: congerdesign / Pixabay

Пищевая добавка микробная трансглютаминаза, также известная как «мясной клей», может воздействовать на ДНК человека, а также нарушить работу кишечника. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Ольга Багрянцева.

Ранее в российских магазинах все чаще стали замечать продукты с этой запрещенной добавкой, которая используется в производстве колбасных изделий, молочных продуктов и детского питания, чтобы увеличить массу продукта, снизив при этом его стоимость.

Багрянцева объяснила, что «мясной клей» относится к ферментным препаратам, которые «добавляются в продукт, работают в нем, а затем полностью расходуются». Однако трансглютоминаза в значительной части продуктов находится в активной форме. Попадая в организм человека она начинает склеивать реснички и слизистые оболочки кишечника, предупредила биолог.

Она может воздействовать на ДНК клеток человека и стать причиной целиакии [нарушение работы тонкого кишечника]. Исследования показывают, что трансглютаминаза может способствовать развитию болезней Альцгеймера, Паркинсона и многих других

биолог Ольга Багрянцева

Она подчеркнула, что в России действует Технический регламент, требованиям которого «мясной клей» не соответствует. Эксперт отметила, что некоторые фирмы, производящие трансглютаминаз, обращались в «ФИЦ питания и биотехнологии», однако центр так и не смог обосновать безопасность фермента.

Отвечая на вопрос о том, почему продукты с запрещенным веществом свободно продаются в российских магазинах, Багрянцева пояснила, что в период единых требований для стран-участников Таможенного союза одно из государств разрешило использовать «мясной клей». Выданные тогда свидетельства о регистрации утратили свою силу с введением Технического регламента. «Сейчас в Таможенном союзе пять стран [Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Киргизия], и мы время от времени вдруг обнаруживаем, что совершенно не задумываясь о последствиях своих действий то одна, то другая страна разрешает использование этого фермента», — сказала доктор биологических наук.

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11 июля 2022

Ранее Роспотребнадзор предупредил россиян о смертельной биологически активной добавке (БАД) из Японии с ферментами красных дрожжей. Как пояснили в санитарной службе из производит не зарегистрированная в России компания Kobayashi Pharmaceutical, однако продукция фирмы может продаваться в маркетплейсах. Добавка, которая, предположительно, приводит к болезням почек, стала причиной госпитализации свыше ста японцев, в том числе зарегистрированы и смертельные случаи.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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