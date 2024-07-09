«Известия»: в РФ участились случаи использования в продуктах запрещенной добавки

В России участились случаи использования в продуктах запрещенной добавки — микробной трансглютаминазы, известной как «мясной клей». Об этом сообщают «Известия».

Эта добавка способна соединить белки, которые в обычных условиях не соединяются, в десять раз сократить цикл изготовления и снизить себестоимость. Она не входит в список добавок, разрешенных в производстве, а влияние на организм человека до конца не изучено.

«Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25 процентов за счет удержания влаги», — пояснили в Роспотребнадзоре.

Как выяснил Россельхознадзор и Роспотребнадзор, в 2023 году зафиксировано 25 случаев использования «мясного клея» в продуктах, что вдвое больше, чем годом ранее. За первое полугодье 2024 года число случаев возросло до 28.

В «Общественной потребительской инициативе» обратились в Генпрокуратуру с просьбой изъять товар с указанной добавкой, а комитет Госдумы по охране здоровья призвал главу Роспотребнадзора принять соответствующие меры.

15 июня Роспотребнадзор приостановил продажу двух салатов с фасолью в Москве из-за случаев отравления граждан. Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.