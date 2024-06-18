Причиной массового отравления россиян стал один ингредиент салата. Что едва не лишило их жизни?

Причиной массового отравления салатом из доставки стала фасоль

Причиной отравления сотен россиян стал один ингредиент из салата. По данным издания Baza, ботулотоксин, которым отравились 150 человек, мог образоваться в консервированной фасоли.

В то же время до конца не ясно, были ли нарушены нормы хранения или сырье сразу пришло некачественным, уточняет издание. Опасный токсин попал в салат лобио. 15 июня Роспотребнадзор приостановил продажу двух салатов с фасолью в Москве из-за случаев отравления граждан. Ведомство проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.

Находящийся в фасоли токсин способен парализовать мышцы

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев в разговоре с «Лентой.ру» рассказал об опасности ботулотоксина, который вызывает ботулизм. Этот токсин парализует мышцы и нарушает глотание и дыхание. Это же вещество, подчеркивает врач, применяется и в ботоксе. «Фактически человек погибает от неспособности дышать, задыхается при нормальных легких», — пояснил Хухрев.

Все зависит от дозы ботулотоксина. Получается это из-за того, что [бактерия] клостридия, которая продуцирует ботулотоксин, может жить при отсутствии кислорода. Если она попала в какую-то консервированную еду, где нет доступа кислорода, она может там расплодиться, выделить токсины, и при этом, как правило, выделяется газ, поэтому такие банки вздуваются

Алексей Хухрев врач-терапевт

Фото: Ingram Images / Globallookpress.com

Причина массового отравления может быть в том, что вызывающие ботулизм бактерии содержались в каких-то компонентах салатов, которые хранились в консервированном виде, указал ведущий эксперт по ботулизму в России инфекционист Владимир Никифоров. Он также посоветовал проверять томатную пасту и соусы, так как они хранятся герметично укупоренными.

Врач рассказала, как можно обезопасить себя от заражения ботулизмом

В свою очередь, доктор биологических наук Анча Баранова опровергла миф о том, что ботулизм — это смертельное заболевание. По словам биолога, примерно 50 процентов людей с ботулизмом могут пойти на поправку и без лечения, но это очень долгий процесс. А при должном лечении 90 процентов пациентов выздоравливают — все зависит от того, сколько токсина попало в организм и насколько хорошо проводилось лечение.

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Также Баранова рассказала, как можно обезопасить себя от заражения ботулизмом. По ее словам, определить ботулизм можно не только по вздутым банкам. Она подчеркнула, что избавиться от бактерии позволяет тепловая обработка, которую обычно проводят при домашней консервации и обязаны применять на производствах.

В России число пациентов с подозрением на диагноз «ботулизм» уже превысило 150 человек. Больше всего заразившихся в Москве. У большинства россиян диагноз подтвержден лабораторно. Роспотребнадзор приостановил продажу готовых салатов двух производителей.