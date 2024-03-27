Россиян предупредили о смертельной пищевой добавке из Японии

Роспотребнадзор: опасные БАДы с дрожжами из Японии не зарегистрированы в России

Опасные биологически активные добавки (БАД) с ферментами красных дрожжей компании Kobayashi Pharmaceutical не зарегистрированы в России и не имеют сертификата соответствия для продажи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

Санитарная служба предупредила, что смертельные пищевые добавки могут продаваться в маркетплейсах и интернет-магазинах, поэтому россиянам следует проверять при покупке свидетельство регистрации продукции, чтобы удостовериться в ее безопасности. Сделать это можно на сайте Роспотребнадзора. При выявлении опасной продукции следует обратиться в территориальный орган службы.

В Японии после приема пищевых добавок Kobayashi Pharmaceutical госпитализировали свыше ста человек. Еще двоих спасти не удалось. Компания уже объявила, что отзывает восемь продуктов, в составе которых есть красный дрожжевой рис. Предположительно, употребление таких добавок приводит к болезням почек.

Ранее в России запретили 19 пищевых добавок, включая подсластитель стевия, который останется в списке разрешенных в другом варианте. Под запрет также попала попала муравьиная кислота (Е236), краситель кантаксантин (E161g), регулятор кислотности ацетат аммония (Е264) и другие добавки.