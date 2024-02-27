В России запретили 19 пищевых добавок
В России с 27 февраля вступили в силу изменения о запрете 19 пищевых добавок, включая подсластитель стевия. Об этом свидетельствует решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о внесении изменений в техрегламент о пищевых добавках.
Перечень разрешенных пищевых добавок сократился с 362 до 349 позиций. Это решение принято по результатам глубоких исследований с большой выборкой, подтвердивших их негативное воздействие на здоровье, пояснила в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.
- Многоцелевые пищевые танины (E181)
- Консервант дифенил (Е230)
- Консервант муравьиная кислота (Е236)
- Регулятор кислотности лактат аммония (Е328)
- Антиокислитель оксистеарин (Е387)
- Глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912)
- Краситель кантаксантин (E161g)
- Регулятор кислотности ацетат аммония (Е264)
- Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480)
- Краситель красный рисовый
- Антислеживающий агент алюмосиликат калия (E555)
- Антислеживающий агент алюмосиликат кальция (Е556)
- Антислеживающий агент бентонит (Е558)
- Антислеживающий агент алюмосиликат (каолин) (Е559)
- Ароматизатор мальтол (Е636)
- Ароматизатор этилмальтол (Е637)
- Консервант сорбат натрия (Е201)
- Консервант сорбат кальция (Е203)
- Подсластитель Стевия
Помимо стевии, под запрет попала муравьиная кислота (Е236), которая разъедает глаза, кожу и дыхательные пути человека. Также исключен краситель кантаксантин (E161g), при чрезмерном употреблении которого может повыситься чувствительность к яркому солнечному свету, и регулятор кислотности ацетат аммония (Е264), передозировка которым может вызвать фатальные последствия для жизни человека.
Ранее специалисты связали употребление популярной пищевой добавки — ниацина или витамина В3 — с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам исследований, при разрушении избытка ниацина в организме возникает соединение 4PY, которое повреждает кровеносные сосуды и приводит к атеросклерозу.