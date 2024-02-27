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00:08, 27 февраля 2024Россия

В России запретили 19 пищевых добавок

В России с 27 февраля 2024 года запретили 19 пищевых добавок

Фото: Ashraf Amra / Globallookpress.com

В России с 27 февраля вступили в силу изменения о запрете 19 пищевых добавок, включая подсластитель стевия. Об этом свидетельствует решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о внесении изменений в техрегламент о пищевых добавках.

Перечень разрешенных пищевых добавок сократился с 362 до 349 позиций. Это решение принято по результатам глубоких исследований с большой выборкой, подтвердивших их негативное воздействие на здоровье, пояснила в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Какие пищевые добавки исключат из перечня разрешенных?

  • Многоцелевые пищевые танины (E181)
  • Консервант дифенил (Е230)
  • Консервант муравьиная кислота (Е236)
  • Регулятор кислотности лактат аммония (Е328)
  • Антиокислитель оксистеарин (Е387)
  • Глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912)
  • Краситель кантаксантин (E161g)
  • Регулятор кислотности ацетат аммония (Е264)
  • Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480)
  • Краситель красный рисовый
  • Антислеживающий агент алюмосиликат калия (E555)
  • Антислеживающий агент алюмосиликат кальция (Е556)
  • Антислеживающий агент бентонит (Е558)
  • Антислеживающий агент алюмосиликат (каолин) (Е559)
  • Ароматизатор мальтол (Е636)
  • Ароматизатор этилмальтол (Е637)
  • Консервант сорбат натрия (Е201)
  • Консервант сорбат кальция (Е203)
  • Подсластитель Стевия

Помимо стевии, под запрет попала муравьиная кислота (Е236), которая разъедает глаза, кожу и дыхательные пути человека. Также исключен краситель кантаксантин (E161g), при чрезмерном употреблении которого может повыситься чувствительность к яркому солнечному свету, и регулятор кислотности ацетат аммония (Е264), передозировка которым может вызвать фатальные последствия для жизни человека.

Ранее специалисты связали употребление популярной пищевой добавки — ниацина или витамина В3 — с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам исследований, при разрушении избытка ниацина в организме возникает соединение 4PY, которое повреждает кровеносные сосуды и приводит к атеросклерозу.

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      Константин ЛысяковВладислав Толстиков
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