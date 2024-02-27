В России запретили 19 пищевых добавок

В России с 27 февраля 2024 года запретили 19 пищевых добавок

В России с 27 февраля вступили в силу изменения о запрете 19 пищевых добавок, включая подсластитель стевия. Об этом свидетельствует решение Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) о внесении изменений в техрегламент о пищевых добавках.

Перечень разрешенных пищевых добавок сократился с 362 до 349 позиций. Это решение принято по результатам глубоких исследований с большой выборкой, подтвердивших их негативное воздействие на здоровье, пояснила в беседе с «Лентой.ру» доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Какие пищевые добавки исключат из перечня разрешенных? Многоцелевые пищевые танины (E181)

Консервант дифенил (Е230)

Консервант муравьиная кислота (Е236)

Регулятор кислотности лактат аммония (Е328)

Антиокислитель оксистеарин (Е387)

Глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912)

Краситель кантаксантин (E161g)

Регулятор кислотности ацетат аммония (Е264)

Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480)

Краситель красный рисовый

Антислеживающий агент алюмосиликат калия (E555)

Антислеживающий агент алюмосиликат кальция (Е556)

Антислеживающий агент бентонит (Е558)

Антислеживающий агент алюмосиликат (каолин) (Е559)

Ароматизатор мальтол (Е636)

Ароматизатор этилмальтол (Е637)

Консервант сорбат натрия (Е201)

Консервант сорбат кальция (Е203)

Подсластитель Стевия

Помимо стевии, под запрет попала муравьиная кислота (Е236), которая разъедает глаза, кожу и дыхательные пути человека. Также исключен краситель кантаксантин (E161g), при чрезмерном употреблении которого может повыситься чувствительность к яркому солнечному свету, и регулятор кислотности ацетат аммония (Е264), передозировка которым может вызвать фатальные последствия для жизни человека.

Ранее специалисты связали употребление популярной пищевой добавки — ниацина или витамина В3 — с риском сердечно-сосудистых заболеваний. Согласно результатам исследований, при разрушении избытка ниацина в организме возникает соединение 4PY, которое повреждает кровеносные сосуды и приводит к атеросклерозу.