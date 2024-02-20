Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:25, 20 февраля 2024Наука и техника

Названа опасность популярной пищевой добавки

Nature Medicine: ниацин связали с риском сердечно-сосудистых заболеваний

Фото: Sergii Sobolevskyi / Shutterstock / Fotodom

Исследователи Кливлендской клиники в США назвали опасность популярной пищевой добавки — ниацина или витамина В3. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Medicine, продукт распада ниацина связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты показали, что соединение 4PY, возникающее при разрушении избытка ниацина в организме, способствует воспалению, которое повреждает кровеносные сосуды и со временем приводит к атеросклерозу. При этом ниацин является очень распространенным компонентом западной диеты, поскольку им на протяжении десятилетий обогащались такие продукты, как мука, крупы и овес, чтобы предотвратить болезни, связанные с дефицитом питательных веществ.

Ниацин являлся одним из первых препаратов, назначаемых для снижения ЛПНП или «плохого» холестерина. Однако исследования показали, что ниацин менее эффективен, чем другие препараты, снижающие уровень холестерина, и связан с рядом других негативных эффектов.

По словам ученых, широкое использование безрецептурных добавок, содержащих различные формы ниацина, также стало популярным из-за предполагаемого эффекта против старения. Эксперты рекомендуют пациентам проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать такие добавки, и сосредоточиться на диете, богатой фруктами и овощами, избегая при этом избытка углеводов.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Абсолютно хамские обвинения». Кремль ответил на слова вдовы Навального

      Эндокринолог назвала причины хронической усталости

      Брата Алексея Навального переобъявили в розыск в России

      ЮАР обвинила Израиль в апартеиде

      Немцы высказались о возможности появления ядерного оружия у Германии

      Магазинам в России разрешат отдавать на фудшеринг только один процент продуктов

      Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Как лидер Северной Кореи отозвался о премиальной машине?

      Книгу «Мастер и Маргарита» выставили на продажу за миллионы рублей

      В российском городе машины примерзли к дороге из-за прорыва трубы

      Пассажирка самолета возмутилась одним поступком попутчицы и вызвала споры в сети

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше