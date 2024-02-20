Названа опасность популярной пищевой добавки

Nature Medicine: ниацин связали с риском сердечно-сосудистых заболеваний

Исследователи Кливлендской клиники в США назвали опасность популярной пищевой добавки — ниацина или витамина В3. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Medicine, продукт распада ниацина связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

Специалисты показали, что соединение 4PY, возникающее при разрушении избытка ниацина в организме, способствует воспалению, которое повреждает кровеносные сосуды и со временем приводит к атеросклерозу. При этом ниацин является очень распространенным компонентом западной диеты, поскольку им на протяжении десятилетий обогащались такие продукты, как мука, крупы и овес, чтобы предотвратить болезни, связанные с дефицитом питательных веществ.

Ниацин являлся одним из первых препаратов, назначаемых для снижения ЛПНП или «плохого» холестерина. Однако исследования показали, что ниацин менее эффективен, чем другие препараты, снижающие уровень холестерина, и связан с рядом других негативных эффектов.

По словам ученых, широкое использование безрецептурных добавок, содержащих различные формы ниацина, также стало популярным из-за предполагаемого эффекта против старения. Эксперты рекомендуют пациентам проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать такие добавки, и сосредоточиться на диете, богатой фруктами и овощами, избегая при этом избытка углеводов.