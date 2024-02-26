Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:00, 26 февраля 2024Россия

В России запретят расхваленную Малышевой пищевую добавку

Ученая Мясникова рассказала о запрете стевии и еще 18 пищевых добавок в России

Фото: Alexander Grey / Unsplash

С 27 февраля в России запретят 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия, который расхваливала телеведущая Елена Малышева. О том, почему этот сахарозаменитель решили запретить, «Ленте.ру» рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.

Стевия неоднократно обсуждалась в передаче Малышевой «Жить здорово». Среди плюсов этого растительного сахарозаменителя подчеркивалась его сильная сладость даже в малых количествах при нулевой калорийности.

Елена Мясникова объяснила, что подсластитель стевия популярен среди тех, кто следит за фигурой. Cтевия присутствовала в перечне разрешенных добавок в двух видах — как подсластитель без индекса и номера, а также как стевиолгликозид Е960. Последняя добавка в список запрещенных не попала, а значит производители могут на законных основаниях использовать ее в своих продуктах. Однако в обновленных требованиях к пищевым добавкам был прописан максимальный допустимый уровень Е960 в продукции.

По словам Мясниковой, безопасность подсластителя стевия всегда была под вопросом, так как для его получения могли использоваться различные части одноименного растения — листья, стебли или коренья. «Оставление в перечне разрешенных добавок стевиолгликозида Е960 внесло ясность, что эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень четко определенными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность», — разъяснила она.

При этом эксперт предостерегла от перехода на любые сахарозаменители, если это не предписано врачом. «Когда мы начинаем обманывать наш организм и даем ему любой подсластитель, наши рецепторы реагируют, но выделяемый инсулин не видит сахарозу и ему нечего расщеплять. Поэтому использование подсластителей абсолютно здоровым людям, которые не болеют сахарным диабетом, может привести к серьезным последствиям», — сказала Мясникова.

Какие пищевые добавки исключат из перечня разрешенных?

  • Многоцелевые пищевые танины (E181)
  • Консервант дифенил (Е230)
  • Консервант муравьиная кислота (Е236)
  • Регулятор кислотности лактат аммония (Е328)
  • Антиокислитель оксистеарин (Е387)
  • Глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912)
  • Краситель кантаксантин (E161g)
  • Регулятор кислотности ацетат аммония (Е264)
  • Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480)
  • Краситель красный рисовый
  • Антислеживающий агент алюмосиликат калия (E555)
  • Антислеживающий агент алюмосиликат кальция (Е556)
  • Антислеживающий агент бентонит (Е558)
  • Антислеживающий агент алюмосиликат (каолин) (Е559)
  • Ароматизатор мальтол (Е636)
  • Ароматизатор этилмальтол (Е637)
  • Консервант сорбат натрия (Е201)
  • Консервант сорбат кальция (Е203)
  • Подсластитель Стевия

Комментируя исключение из перечня разрешенных пищевых добавок остальных 18 позиций, доцент РЭУ Мясникова подчеркнула, что это происходит по результатам глубоких исследований с хорошей выборкой, доказавших их вредное влияние на здоровье организма. «Это абсолютно нормальная практика. Эти добавки исследовали достаточно долгое время, чтобы сделать такие выводы. Точно также в свое время были запрещены такие добавки, как, например, уротропин, который часто использовался в посоле икры, рыбы. Некоторые недобросовестные предприниматели до сих пор используют его. Эта добавка была разрешена очень долго. Потом накопилась доказательная база и эти добавки исключили», — рассказала доцент.

Как отмечается на сайте Роскачества, Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭС) обсуждала правки в «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» в течение восьми лет. Помимо изменений в перечне добавок, дополнены требования к их безопасному применению и правила маркировки, а также отредактированы формулировки и упорядочена структура самого документа.

Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Появились подробности о входе российских военных в Работино

      Раскрыты подробности госпитализации Алибасова

      В России запретят расхваленную Малышевой пищевую добавку

      Симоньян призвала россиян побыть «немножко ленинградцами» во время СВО

      В Харькове раздались взрывы

      В МИД отреагировали на статью о сети шпионских баз ЦРУ на Украине

      Порномодель-христианка посоветовала женатым мужчинам не смотреть ее фото и видео

      В ФРГ захотели признать «Альтернативу для Германии» экстремистской

      Представлена замена сим-картам

      Названы самые опасные упражнения для поясницы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше