В России запретят расхваленную Малышевой пищевую добавку
С 27 февраля в России запретят 19 пищевых добавок, в том числе подсластитель стевия, который расхваливала телеведущая Елена Малышева. О том, почему этот сахарозаменитель решили запретить, «Ленте.ру» рассказала доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г.В. Плеханова Елена Мясникова.
Стевия неоднократно обсуждалась в передаче Малышевой «Жить здорово». Среди плюсов этого растительного сахарозаменителя подчеркивалась его сильная сладость даже в малых количествах при нулевой калорийности.
Елена Мясникова объяснила, что подсластитель стевия популярен среди тех, кто следит за фигурой. Cтевия присутствовала в перечне разрешенных добавок в двух видах — как подсластитель без индекса и номера, а также как стевиолгликозид Е960. Последняя добавка в список запрещенных не попала, а значит производители могут на законных основаниях использовать ее в своих продуктах. Однако в обновленных требованиях к пищевым добавкам был прописан максимальный допустимый уровень Е960 в продукции.
По словам Мясниковой, безопасность подсластителя стевия всегда была под вопросом, так как для его получения могли использоваться различные части одноименного растения — листья, стебли или коренья. «Оставление в перечне разрешенных добавок стевиолгликозида Е960 внесло ясность, что эта пищевая добавка с абсолютно ясными, понятными и очень четко определенными характеристиками качества. И, главное, эта пищевая добавка прошла проверку на безопасность», — разъяснила она.
При этом эксперт предостерегла от перехода на любые сахарозаменители, если это не предписано врачом. «Когда мы начинаем обманывать наш организм и даем ему любой подсластитель, наши рецепторы реагируют, но выделяемый инсулин не видит сахарозу и ему нечего расщеплять. Поэтому использование подсластителей абсолютно здоровым людям, которые не болеют сахарным диабетом, может привести к серьезным последствиям», — сказала Мясникова.
- Многоцелевые пищевые танины (E181)
- Консервант дифенил (Е230)
- Консервант муравьиная кислота (Е236)
- Регулятор кислотности лактат аммония (Е328)
- Антиокислитель оксистеарин (Е387)
- Глазирователь эфиры монтановой (октакозановой) кислоты (Е912)
- Краситель кантаксантин (E161g)
- Регулятор кислотности ацетат аммония (Е264)
- Диоктилсульфосукцинат натрия (Е480)
- Краситель красный рисовый
- Антислеживающий агент алюмосиликат калия (E555)
- Антислеживающий агент алюмосиликат кальция (Е556)
- Антислеживающий агент бентонит (Е558)
- Антислеживающий агент алюмосиликат (каолин) (Е559)
- Ароматизатор мальтол (Е636)
- Ароматизатор этилмальтол (Е637)
- Консервант сорбат натрия (Е201)
- Консервант сорбат кальция (Е203)
- Подсластитель Стевия
Комментируя исключение из перечня разрешенных пищевых добавок остальных 18 позиций, доцент РЭУ Мясникова подчеркнула, что это происходит по результатам глубоких исследований с хорошей выборкой, доказавших их вредное влияние на здоровье организма. «Это абсолютно нормальная практика. Эти добавки исследовали достаточно долгое время, чтобы сделать такие выводы. Точно также в свое время были запрещены такие добавки, как, например, уротропин, который часто использовался в посоле икры, рыбы. Некоторые недобросовестные предприниматели до сих пор используют его. Эта добавка была разрешена очень долго. Потом накопилась доказательная база и эти добавки исключили», — рассказала доцент.
Как отмечается на сайте Роскачества, Евразийская экономическая комиссия (ЕАЭС) обсуждала правки в «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» в течение восьми лет. Помимо изменений в перечне добавок, дополнены требования к их безопасному применению и правила маркировки, а также отредактированы формулировки и упорядочена структура самого документа.