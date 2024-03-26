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03:40, 27 марта 2024Мир

В Японии выросло число госпитализированных после приема пищевых добавок

Кyodo: число госпитализированных после приема БАД превысило сотню

Фото: Kyodo via Reuters

В Японии число госпитализированных после приема пищевых добавок превысило сотню, пишет агентство Кyodo. Также зафиксирован второй летальный исход.

Речь идет про БАД с содержанием красного дрожжевого риса, которую производит Kobayashi Pharmaceutical. Компания объявила об отзыве восьми продуктов, которые содержат красный дрожжевой рис. Предположительно, употребление такие БАД приводит к болезням почек.

Также сообщается, что один из умерших принимал БАД от Kobayashi Pharmaceutical в течение трех лет. Последний заказ мужчина оформил в феврале этого года.

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      Марина Совина
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