В Японии выросло число госпитализированных после приема пищевых добавок

Кyodo: число госпитализированных после приема БАД превысило сотню

В Японии число госпитализированных после приема пищевых добавок превысило сотню, пишет агентство Кyodo. Также зафиксирован второй летальный исход.

Речь идет про БАД с содержанием красного дрожжевого риса, которую производит Kobayashi Pharmaceutical. Компания объявила об отзыве восьми продуктов, которые содержат красный дрожжевой рис. Предположительно, употребление такие БАД приводит к болезням почек.

Также сообщается, что один из умерших принимал БАД от Kobayashi Pharmaceutical в течение трех лет. Последний заказ мужчина оформил в феврале этого года.