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11:03, 26 февраля 2025Экономика

В России выявили массовое производство подделок масла и творога

«Известия»: 14 производителей молочной продукции попались на фальсификациях
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В российских магазинах, в том числе в федеральных торговых сетях «Дикси», «Магнит», «Светофор», «О'КЕЙ», нашли фальсифицированные натуральное масло и творог. На изготовлении подделок попались сразу 14 производителей, пишут «Известия» со ссылкой на информацию Россельхознадзора и Генпрокуратуры.

В исследованной продукции были найдены запрещенная трансглютаминаза, а также стерины и растительные жиры, которых быть не должно. Глава Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов обратился в Генпрокуратуру с требованием изъять фальсифицированную продукцию из оборота и наказать производителей.

В документе говорится, что нарушения найдены у АО «ТМК «Тверца», ООО «Молпром», АО «Фурмановский гормолзавод», ООО «Вознесенское», ООО «Балтком Юни», ООО «Масжирпром», ООО «Лав Продукт», ООО «Курский сыродельный завод», ООО «Восход», ООО «Горизонт», ООО «Сливочная страна», ООО «Молсбыт», ООО «Милково» и ООО «Мосальский молочный завод».

При этом надзорные органы уже находили нарушения в продукции перечисленных производителей. С 2022 года по январь 2025-го в совокупности они получили от Роспотребнадзора и Россельхознадзора 474 предостережения. В том числе 75 из них касались фальсифицированной продукции.

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По словам Павлова, торговые сети не пытаются самостоятельно отсеивать недобросовестных поставщиков, что доказывает необходимость принятия более решительных мер со стороны государственных структур, в том числе в вопросе изъятия товара. Генпрокуратура отреагировала на обращение общественника и пообещала провести проверку.

В Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки «Честный знак») подтвердили проблему с молочной продукцией. Председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин добавил, что молочная продукция является популярной и дешевой едой, поэтому магазины-дискаунтеры требуют от поставщиков максимально низких цен, что и приводит к росту доли фальсификата.

Ранее Национальный союз производителей молока (Союзмолоко) сообщил о росте доли фальсифицированной молочной продукции, особенно сложная ситуация складывается в сегменте сыров и сливочного масла.

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