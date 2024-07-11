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12:31, 11 июля 2024Забота о себе

Россиян предупредили об опасности мясного клея в колбасах и молочной продукции

Биолог Багрянцева: мясной клей провоцирует болезни Паркинсона и Альцгеймера

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Микробная трансглютаминаза, известная как мясной клей, нарушает работу кишечника, ухудшает иммунитет, а также может стать триггером для развития болезни Паркинсона и Альцгеймера. Об этом рассказала доктор биологических наук Ольга Багрянцева изданию «Постньюс».

Багрянцева рассказала, что запрещенная добавка снижает себестоимость производства колбас, молочной продукции и хлеба за счет уменьшения времени производственного цикла и сокращения отходов. Однако, по ее словам, применение мясного клея практически равносильно фальсификации продукции. «Это особенно опасно, если продукт не проходит тепловую обработку, то есть в нем трансглютаминаза активна», — отметила биолог.

Эксперт уточнила, что употребление мясного клея в пищу вредит здоровью и может привести к нарушению пищеварения, а также снижению иммунитета. Кроме того, по ее словам, вещество способно запустить процессы, которые провоцируют развитие непереносимости глютена.

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Ранее стало известно, что в России участились случаи использования в продуктах мясного клея. За первое полугодие 2024 года выявлено 28 случаев применения запрещенной добавки.

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      Екатерина Улитина
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