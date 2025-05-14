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11:47, 14 мая 2025Экономика

Московская биржа начнет торги кофе

Мосбиржа: Торги фьючерсами на кофе начнутся с 20 мая 2025 года
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Московская биржа начнет торги расчетными фьючерсами на кофе с 20 мая 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба торговой площадке.

Контракты будут отражать цены на поставку сырья из стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов производителей арабики.

«Кофе — один из самых активно торгуемых в мире товаров, цены на который в этом году находятся на максимумах. Исторически цена кофе демонстрирует высокую волатильность, что делает этот товар привлекательным для трейдеров, которые ищут возможности для создания торговых стратегий, основанных на краткосрочных и долгосрочных трендах», — объяснили в Мосбирже.

Торговый код фьючерсов на кофе будет обозначаться как COFFEE (короткий код — KC). Они будут рассчитываться в долларах США за фунт арабики. Минимальный лот — 10 фунтов (около 3,1 тысячи рублей). С даты старта торгов станут доступны контракты с исполнением в июне и августе 2025 года.

Из-за сильнейшей засухи в Бразилии, являющейся одним из главных в мире поставщиков зерен, роста логистических издержек производителей, дисбаланса глобального спроса и предложения и сокращения кофейных запасов в мире розничная стоимость кофе в России может увеличиться на 40 процентов в 2025 году, предупредила бренд-директор компании-производителя Last Wish Ирина Бабина.

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