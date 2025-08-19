Мировой рынок кофе отреагировал на заморозки в Бразилии

Bloomberg: Фьючерсы на арабику выросли до самого высокого уровня за два месяца

Фьючерсы на кофе сорта арабика выросли на нью-йоркской фондовой бирже до самого высокого уровня за два месяца. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Причиной стали опасения из-за ситуации в Бразилии. По прогнозам, в 2025 году урожай кофе там окажется ниже ожидаемого из-за неблагоприятных погодных условий. По словам аналитика McDougall Global View Майкла Макдугалла, тревогу вызывает не только текущий урожай, но и урожай 2026 года. Всему виной похолодания, которые уже вызывают раннее стрессовое цветение.

Как следствие, цены на бирже растут уже пятую сессию подряд. По данным исследования Coffee Trading Academy, общий урожай арабики и робусты в Бразилии в сезоне 2025-2026 годов, как ожидается, составит 63,9 миллиона мешков по 60 килограммов каждый. Это на 2,1 процента меньше, чем в 2024 году.

В июле 2025 года Бразилия снизила экспорт кофе на 27,6 процента. За месяц поставки зерна рухнули до 164 тысяч тонн. По итогам января-июля экспорт кофе из этой страны сократился на 21,4 процента, но выручка выросла на 36 процентов, до рекордных 8,555 миллиарда долларов. Главным покупателем стали США.