10:27, 30 августа 2025Экономика

Назван самый подорожавший товар в мире

В августе робуста и арабика стали самыми подорожавшими товарами в мире
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Yaroslav Astakhov / Shutterstock / Fotodom  

В августе сорта кофе робуста и арабика стали самыми подорожавшими в мире товарами. Об этом сообщает РИА Новости.

Так, за месяц стоимость кофе сорта робуста выросла в 1,5 раза, а арабика — на 29 процентов. Также отмечается, что на 4,9 процента выросла цена сахара на лондонской бирже и соевых бобов на американском рынке.

Самым подорожавшим металлом в мире стал неодим, который используется для производства магнитов, — за месяц его стоимость увеличилась на 20 процентов. Наиболее подешевевшим товаром в августе стали пиломатериалы — их цена снизилась на 19,2 процента.

Ранее стало известно, что в июне-июле 2025 года суммарное число покупок кофе в России сократилось на пять процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го.

