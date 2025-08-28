Россияне стали покупать меньше кофе

РИА Новости: Число покупок кофе в России снизилось на 5 процентов в июне-июле

В июне-июле 2025 года суммарное число покупок кофе в России сократилось на пять процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные аналитиков «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В наибольшей степени за отчетный период снизился спрос на кофе в капсулах. Число покупок этого вида напитка за первые два летних месяца упало на 11 процентов год к году. Интерес граждан к зерновому кофе за это время упал на 8 процентов, а к растворимому — на 10 процентов, уточнили эксперты.

На ситуацию все большее влияние оказывает удорожание популярного напитка, отмечает глава «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков. Так, медианная стоимость упаковки растворимого кофе увеличилась на 11 процентов, до 461 рубля, молотого — на 16 процентов (до 650 рублей), зернового — на 22 процента (до 1508 рублей), а кофе в капсулах — на 17 процентов (до 881 рубля). «Рост цен на кофе оказывает уже более существенное влияние на потребительский спрос, чем это было в прошлом году», — резюмировал Батюшенков.

Удорожание кофе характерно не только для российского, но и глобального рынка. Из-за проблем с урожаем в ключевых странах-поставщиках (включая Бразилию и Вьетнам) котировки зерен заметно выросли в 2024-2025 годах. На этом фоне потребители во всем мире стали экономить на покупках напитка, покупая больше растворимый вариант или приобретая кофеварки для домашнего приготовления. Подобная тенденция может сохраниться в обозримом будущем на фоне заморозков в Бразилии и рисков снижения поставок из этой латиноамериканской страны.

