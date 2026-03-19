14:42, 19 марта 2026Экономика

Дачников предупредили о штрафах за сжигание мусора

Юрист Русяев: За сжигание мусора на даче грозит до 50 тысяч рублей штрафа
Виктория Клабукова

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Сжигание мусора на дачном участке регулируется статьей 20.4 КоАП РФ. В каких случаях садовод может получить за это штраф, агентству РИА Новости разъяснил юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев.

Нарушение требований пожарной безопасности гражданином влечет за собой штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей. Если дачника застали за сжиганием мусора, когда действует особый противопожарный режим, размер взыскания автоматически увеличивается до 10-20 тысяч рублей. Если нарушение стало причиной пожара, в его результате пострадал человек (травмы легкой или средней тяжести) либо был нанесен вред чужому имуществу, сумма штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей.

Если огонь, возникший в результате неправильного сжигания мусора, перекинулся на лесные насаждения, размер штрафа варьируется от 15 до 60 тысяч рублей в зависимости от обстоятельств и действия особого противопожарного режима. При этом штраф не исключает возмещения ущерба — к примеру, если от пламени пострадал соседский забор, дом, баня, автомобиль или теплица. Более тяжелые последствия могут грозить уголовной ответственностью.

Ранее дачникам напомнили о штрафах за выброс строительного мусора вместе с твердыми коммунальными отходами. При первом нарушении сумма штрафа составит две-три тысячи рублей, а при повторном — до пяти тысяч рублей.

