Агроном перечислил основные ошибки новичков при выращивании рассады

Агроном Куренин назвал ранний или поздний посев ошибкой при выращивании рассады

Одним из ключевых этапов получения хорошего урожая является правильное выращивание рассады, заявил агроном, технический консультант «Гродан» Алексей Куренин. Основные ошибки новичков в садоводстве он перечислил в разговоре с «Лентой.ру».

Первой ошибкой агроном назвал неверную подготовку семян. По его словам, очень часто начинающие садоводы пропускают этот этап, однако замачивание посадочного материала способствует смягчению оболочки и ускоряет прорастание.

Еще одна частая ошибка — ранний или поздний посев семян, продолжил Куренин. «Ответственно отнесетесь к выбору времени посева. Учитывайте такую характеристику выращиваемых культур, как требование к длине дня. Высеянные слишком рано растения испытывают недостаток тепла и света, а слишком поздно — не успевают до конца развиться. В обоих случаях растения сложнее и дольше адаптируются к окружающей среде, и даже могут погибнуть», — пояснил специалист.

Также Куренин рекомендовал избегать чрезмерного полива при выращивании рассады. В переувлажненной почве корни испытывают недостаток кислорода и отсутствие стимула к развитию мощной корневой системы. Основным правилом является то, что между поливами грунт или субстрат должен немного подсыхать.

К другим распространенным ошибкам новичков агроном отнес нарушение температурного режима и недостаток освещения, перенос рассады в грунт без постепенного привыкания к новым условиям и отсутствие подкормки.

