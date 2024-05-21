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18:36, 21 мая 2024Забота о себе

Дачникам подсказали варианты использования яичной скорлупы

Иммунолог Лялина: яичная скорлупа может отпугнуть с участка вредителей

Фото: Jurga Jot / Shutterstock / Fotodom

Яичная скорлупа — прекрасное удобрение для комнатных растений или в огороде, рассказала и.о. декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения, иммунолог Ирина Лялина. Варианты использования скорлупы она подсказала дачникам в беседе с изданием «Доктор Питер».

Кальций в составе размельченной до состояния порошка скорлупы, уточнила Лялина, необходим для роста растений и укрепления корней, кроме того, она содержит магний, калий и фосфор, полезные для здоровья капусты, салата, сельдерея, томатов и перцев. Яичная скорлупа также позволит и снизить кислотность почвы, добавила эксперт. Кислый грунт, по ее словам, не подходит для свеклы, огурцов, редиса, лука, чеснока, укропа, сельдерея, капусты, редьки и перца.

Кроме того, продолжила Лялина, яичная скорлупа поможет отпугнуть с участка некоторых вредителей, например, слизней и улиток. «Разбросайте скорлупу вокруг растений, чтобы создать барьер. Острые края могут их травмировать», — говорит специалист. Также, рассказала эксперт, половинки скорлупы можно развесить вдоль грядок на прутиках — капустницы примут ее за других бабочек и будут искать другие места, чтобы отложить яйца.

Крупные кусочки яичной скорлупы, рассказала Лялина, можно использовать как дренаж — воздушную подушку для корней, положив их на дно цветочных горшков. «А в огороде скорлупа заменит вермикулит, который используют для улучшения аэрационных свойств, гигроскопичности и рыхлости», — отметила она.

Наконец, добавила эксперт, половинки яичной скорлупы подойдут в качестве мини-горшочков для рассады. Их предлагается заполнить почвой, посадить семена, а когда рассада подрастет, пересадить вместе со скорлупой в землю — содержащиеся в ней микроэлементы помогут в росте растений.

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      Александра Лисица
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