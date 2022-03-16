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«АвтоВАЗ» отправит сотрудников в вынужденный отпуск

«АвтоВАЗ» перенесет сотрудникам плановый отпуск из-за нехватки автокомпонентов

Фото: Дмитрий Каса / РИА Новости

Сотрудники «АвтоВАЗа» уйдут в плановый корпоративный отпуск с 4 по 24 апреля. Причиной вынужденного переноса отпуска, который ранее был назначен на даты с 25 июля по 14 августа, назван продолжающийся кризис в поставках электронных компонентов. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании пишет РБК.

Предполагается, что за это время компания сможет накопить необходимый запас комплектующих, чтобы обеспечить стабильную работу предприятий в Тольятти и Ижевске в конце апреля и в мае.

Не уйдут в отпуск подразделения инжиниринга, работающие над новыми проектами и их подготовкой к производству. Также останутся на работе те, кто обеспечивает функционирование производства, несколько подразделений логистики и сотрудники подразделений и дочерних компаний, что занимаются сервисным обслуживанием клиентов и дистрибуцией запчастей.

«АвтоВАЗ» в минувшем году несколько раз останавливал производство из-за нехватки компонентов. Тогда в правительстве указывали, что не считают ситуацию чем-то критическим.

Весной 2022 года на проблемы наложился кризис, связанный с действиями России на Украине. Об остановке поставок объявили множество иностранных производителей, в том числе Stellantis, Volvo, General Motors, Jaguar Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce и Ferrari.

На этом фоне «АвтоВАЗ» второй раз за март поднял цены на автомобили Lada. В среднем повышение 7 процентов, следует из данных, представленных на сайте компании.

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Платон Щукин
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