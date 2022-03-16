«АвтоВАЗ» поднял цены на Lada

«АвтоВАЗ» поднял цены на автомобили Lada второй раз за март

Российский концерн «АвтоВАЗ» второй раз за март поднял цены на автомобили Lada в среднем на 7 процентов, следует из данных, представленных на сайте компании.

Так, например, цены на Granta теперь начинаются от суммы почти в 728 тысяч рублей (по сравнению с 685 тысячами рублей, ценой, установленной с 1 марта), на Vesta — почти от 1 миллиона 122 тысяч (ранее — 1 миллион 33 тысячи), на Xray — примерно от 1 миллиона 107 тысяч (было 1 миллион 10 тысяч рублей).

Также 16 марта компания сообщила, что уйдет в корпоративный отпуск в период с 4 по 24 апреля, перенеся его с лета, пишет «Интерфакс». В пресс-службе уточнили, что решение вызвано «продолжающимся кризисом в поставках электронных компонентов» и должно позволить избежать сокращения заработка сотрудников.

Компания рассчитывает таким образом накопить запас компонентов, чтобы стабильно работать после 25 апреля, подчеркнули в «АвтоВАЗе». В начале марта концерн также сообщал, что приостановит производство автомобилей на заводе в Тольятти на четыре дня, что также было обусловлено дефицитом компонентов.