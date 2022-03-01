«АвтоВАЗ» с марта повысил цены на Lada

Российский концерн «АвтоВАЗ» с 1 марта повысил цены на все модели Lada. Из обновленного прайс-листа следует, что в среднем рост цен на автомобили составил около 15 процентов.

Минимальная стоимость Lada Granta теперь равняется 685 тысячам рублей (плюс 14 процентов), Vesta — 1 миллионe 33 тысячам рублей (плюс 20 процентов), Xray — 1 миллиону 10 тысячам рублей (плюс 22 процента), Niva Legend — 777 тысячам рублей (плюс 9 процентов), Niva Travel — 1 миллиону 4 тысячам рублей (плюс 14 процентов). Сильнее всех подорожала модель Largus универсал — до 1 миллиона 77 тысяч рублей (плюс 30 процентов). Отечественный автопроизводитель повышает цены на Lada уже второй раз за год. Ранее рост ценников, как правило, не превышал 1-3 процента.

Президент «АвтоВАЗа» Николя Мор 22 февраля заявил, что признание Россией Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и западные санкции спровоцируют взлет спроса на автомобили Lada. «Мы можем увидеть рост национальной гордости, которая подвигнет рост потребления национальных продуктов. В этом случае Lada окажется самым русским продуктом — у нее самый высокий уровень локализации среди всех автопроизводителей», — предсказал он. Глава концерна также добавил, что компания уже ищет альтернативы текущим поставкам на случай санкций.

В феврале стало известно, что немецкий производитель грузовиков Daimler Truck приостановит сотрудничество с российским «КАМАЗом». В частности, предполагается прекращение поставок комплектующих и производство грузовиков в рамках совместного предприятия «ДК Рус» в Набережных Челнах. Ранее «КАМАЗ» попал в санкционный список ЕС — теперь производитель не сможет продавать автомобили на территории ЕС, а сотрудничество с европейскими компаниями, использование зарубежных технологий и комплектующих будет ограничено.