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Stellantis прекратил поставки автомобилей в Россию

Автопроизводитель Stellantis остановил экспорт автомобилей в Россию

Фото: Massimo Pinca / Reuters

Производитель автомобилей Stellantis объявил о приостановке экспорта автомобилей в Россию и импорта из нее. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе корпорации уточнили, что расположенный в Калужской области завод работает в штатном режиме.

Stellantis была образована в 2021 году в результате слияния итало-американского производителя Fiat Chrysler Automobiles с французской компанией PSA Group. Stellantis владеет 14 брендами, среди которых Citroen, Fiat, Opel и Peugeot.

Первой об остановке поставок легковых автомобилей в Россию объявила фирма Volvo. Затем к антироссийским санкциям подключились General Motors, Jaguar Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce и Ferrari.

Марина Совина
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