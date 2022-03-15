Michelin остановил производство шин в России

Французский производитель шин Michelin приостановил деятельность в России

Французский производитель шин Michelin, один из мировых лидеров отрасли, решил приостановить производственную деятельность в России, а также прекратить поставки в страну. Об этом компания заявила на своем официальном сайте.

«В текущей очень сложной и неопределенной ситуации приоритетом Michelin является поддержка всех своих сотрудников, пострадавших от кризиса, в том числе сотрудников Michelin в России», — указано в сообщении. Производитель подчеркнул, что продолжит адаптировать свои решения в соответствии с развитием политико-экономической ситуации в мире.

В пресс-релизе компания заявила, что на ее подмосковном заводе в Давыдове сейчас занято около 750 человек. Всего в российском подразделении Michelin работает около тысячи человек. Предприятие производит шины для легковых автомобилей и грузовиков, которые направляет в основном на российский рынок. Производственные мощности завода составляют 1,5-2 миллиона шин в год. На Россию приходится 2 процента мировых продаж Michelin и 1 процент от глобального производства шин для легковых автомобилей.

На фоне начала спецоперации на Украине к началу марта в России продолжали работать чуть более половины мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей по сравнению с 2021 годом. При этом за весь прошлый год около 83 процентов продаж в стране пришлось на отечественное производство. Заводы встали из-за того, что из России ушло множество автогигантов — среди них Volkswagen, BMW, Renault, Mercedes, Hyundai, Toyota и «Соллерс Форд».

