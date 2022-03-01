Hyundai остановил работу завода в Санкт-Петербурге

Корейский автогигант Hyundai объявил об остановке завода в Санкт-Петербурге с 1 по 5 марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе предприятия. Компания объясняет свое решение дефицитом комплектующих.

«1-5 марта завод "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" (ХММР) временно приостановит производство в связи с нехваткой комплектующих за-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов», — заявили представители компании. С логистическими проблемами, в частности с перебоями в поставках чипов, завод сталкивается с конца 2020 года, указано в сообщении. Предполагаемая дата возобновления производства — 9 марта, после мартовских праздников.

Российский завод Hyundai в Петербурге начал работу в сентябре 2010 года. На предприятии выпускают модели Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Наибольшее количество выпускаемых автомобилей в Петербурге приходится на завод Hyundai.