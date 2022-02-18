Российскому автогиганту пообещали проблемы из-за Украины

Обострение ситуации вокруг Украины грозит серьезными неприятностями «АвтоВАЗу», который может столкнуться с очередным кризисом в цепочке поставок. Об этом со ссылкой на заявление гендиректора Renault (головная компания завода) Луки де Мео пишет Financial Times.

Он отметил, что 90 процентов продукции российского автогиганта идет на внутренний рынок, и доходы компании связаны в первую очередь с Россией, однако обеспечить себя полностью заводы не могут. Любого рода ужесточение санкционной политики обещает пересмотр условий поставок импортных компонентов, без которых выпуск продукции остановится.

Такое предупреждение прозвучало в момент, когда Renault впервые за два года сообщил о годовой прибыли. Результатов компания добилась с помощью сокращения расходов и перехода на выпуск более прибыльных моделей. Ограничивает рост по-прежнему дефицит микросхем, с которым сталкивается вся мировая автомобильная промышленность.

В текущем году Renault намерена произвести на 300 тысяч автомобилей меньше, чем годом ранее из-за нехватки чипов. Тем не менее группа планирует достичь рентабельности в 4 процента, что выше рентабельности в 3,6 процента в 2021-м.

Ради таких целей компания собирается сократить часть персонала. Однако во Франции в связи с давлением профсоюзов ей придется пойти на уступки — сохранить большую часть производственной линии электрокаров на родине.

В настоящее время обстановка вокруг Украины остается напряженной. Россия заявила о частичном отводе войск от границы, однако западные страны не подтверждают его. Украинская сторона не видит опасности нападения в ближайшие дни. В свою очередь в США считают агрессию вероятной. Кроме того, в четверг, 17 февраля, на линии разграничения между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) возобновились обстрелы. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил о начале эвакуации части населения в Россию.