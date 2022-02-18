ДНР заявила об обстреле окраины Горловки из танка

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинская армия обстреляла из танка окраины Горловки. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Огонь был открыт в 10:28 по местному времени. По поселку шахты имени Гагарина было произведено четыре выстрела.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Стороны обвиняют в друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. ДНР утверждает, что украинская армия стянула в жилые районы у линии разграничения военную технику, в том числе зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10» и зенитную установку ЗУ-23. В одном из поселков самопровозглашенной республики детей эвакуировали в бомбоубежище.

Между тем штаб Операции объединенных сил Украины заявил, что «российско-оккупационные войска» 60 раз нарушили режим прекращения огня и в 43 случаях применили запрещенные Минскими соглашениями снаряды. Обстрелу подверглось более 30 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории.