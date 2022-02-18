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ДНР заявила об обстреле окраины Горловки из танка

ДНР заявила, что украинская армия обстреляла из танка поселок на севере Горловки

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что украинская армия обстреляла из танка окраины Горловки. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

Огонь был открыт в 10:28 по местному времени. По поселку шахты имени Гагарина было произведено четыре выстрела.

Обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. Стороны обвиняют в друг друга в нарушении перемирия и обстрелах населенных пунктов. ДНР утверждает, что украинская армия стянула в жилые районы у линии разграничения военную технику, в том числе зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10» и зенитную установку ЗУ-23. В одном из поселков самопровозглашенной республики детей эвакуировали в бомбоубежище.

Между тем штаб Операции объединенных сил Украины заявил, что «российско-оккупационные войска» 60 раз нарушили режим прекращения огня и в 43 случаях применили запрещенные Минскими соглашениями снаряды. Обстрелу подверглось более 30 населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории.

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София Сарджвеладзе
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