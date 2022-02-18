В одном из поселков ДНР детей эвакуировали в бомбоубежище

В одном из поселков на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) детей эвакуировали в бомбоубежище. Об этом в своем Telegram-канале сообщает журналист Андрей Руденко.

Отмечается, что детей эвакуировали из школ в поселке Пантелеймоновка. К таким мерам пришлось прибегнуть из-за опасности обстрела.

Ранее сообщалось, что из-за усиливающихся обстрелов с украинской стороны в ДНР было перекрыто движение по трассе Донецк — Горловка. По информации властей республики, огонь вели по направлению населенных пунктов Коминтерново, Доломитное, Дзержинское, Новоласпа, Набережное, Докучаевск и Верхнеторецкое (южное), а общее число выпущенных снарядов исчислялось десятками.