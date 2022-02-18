Усиливающиеся обстрелы привели к перекрытию трассы в ДНР

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) перекрыли движение по трассе Донецк — Горловка из-за усиливающихся обстрелов республики с украинской стороны. Об этом сообщает ТАСС.

По информации из ДНР, территорию обстреливают преимущественно минами калибра 120 миллиметров. По сообщениям Совместного Центра Контроля и Координации в Донбассе, огонь вели по направлению населенных пунктов Коминтерново, Доломитное, Дзержинское, Новоласпа, Набережное, Докучаевск и Верхнеторецкое (южное). Общее число выпущенных снарядов исчисляется десятками.

Отрезанная от Донецка Горловка частично обесточена, сообщают в Telegram-канале «Репортер Руденко». Первые сообщения об обстрелах 18 февраля пришли около 8 утра по московскому времени, активно они начали поступать после 10 утра.