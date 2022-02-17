Зеленский отреагировал на обстрел детского сада в украинской части Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал обстрел детского сада в станице Луганской, которая находится в украинской части Донбасса, провокацией «пророссийских» сил. Зеленский отреагировал на обстрел в Twitter.

«Это большая провокация», — охарактеризовал украинский президент произошедшее. Зеленский добавил, что для предотвращения подобных ситуаций в Донбассе должны оставаться наблюдатели от ОБСЕ, чья деятельность является сдерживающим фактором.