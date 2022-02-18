В штабе ВСУ подсчитали число нарушений режима прекращения огня в Донбассе

В штабе Операции объединенных сил (ООС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) подсчитали число нарушений режима прекращения огня в Донбассе. По данным ВСУ, со стороны «вооруженных формирований России» зафиксировано 60 случаев нарушения. Об этом штаб ООС сообщил в Facebook.

«Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности, достигнутые 22 июля 2020 года в рамках Трехсторонней контактной группы», — сообщили в ООС. По данным украинской стороны, в 43 случаях противник применил против них запрещенные Минскими соглашениями снаряды.

Всего обстрелу подверглось более 30 населенных пунктов в украинской части Донбасса. Один военнослужащий ВСУ пострадал, он находится в больнице в состоянии средней тяжести, передают с Украины.

Об обострении на линии соприкосновении в Донбассе сообщили обе стороны конфликта 17 февраля. По разным подсчетам, силы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины выпустили десятки снарядов, чаще всего сообщается об использовании мин калибра 120 миллиметров.

Обстрелы продолжились и в пятницу, 18 февраля. В ДНР перекрыли трассу Донецк — Горловка, а из Луганска передали о перебоях с электричеством, связью и интернетом.