В Луганске сообщили о массированных обстрелах и перебоях с электричеством

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о массированном обстреле поселка Николаевка украинской стороной. Из Луганска при этом передают о перебоях с электричеством и связью, сообщили в Telegram-канале Марочко Live.

По данным Народной милиции ЛНР, вооруженные формирования Украины открыли огонь по Николаевке минами калибра 120 миллиметров. Из-за обстрелов повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод. Около 500 человек осталось без электричества.