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В Луганске сообщили о массированных обстрелах и перебоях с электричеством

Из ЛНР передают о массированных обстрелах Николаевки и проблемах со связью в Луганске

Фото: Sergey Pivovarov / Reuters

В самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о массированном обстреле поселка Николаевка украинской стороной. Из Луганска при этом передают о перебоях с электричеством и связью, сообщили в Telegram-канале Марочко Live.

По данным Народной милиции ЛНР, вооруженные формирования Украины открыли огонь по Николаевке минами калибра 120 миллиметров. Из-за обстрелов повреждены жилые дома, линии электропередач и газопровод. Около 500 человек осталось без электричества.

Дмитрий Настасьев
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