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Зеленский приехал на передовую в Донбассе

Президент Украины Зеленский посетил позиции ВСУ на передовой в Донбассе

Фото: пресс-служба Администрации президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на передовой в Донбассе. Об этом сообщает офис главы государства.

Отмечается, что Зеленский осмотрел образцы новейшего вооружения и военной техники, в том числе переносные противотанковые ракетные комплексы FGM-148 Javelin и NLAW, а также гранатомет М141.

«Владимир Зеленский также осмотрел передовые позиции и ознакомился с оперативно-тактической обстановкой в ​​зоне ответственности подразделений ВСУ. Президент пообщался с военнослужащими и вручил подарки», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Зеленский на катере отправился в Донбасс, где утром 17 февраля обострилась обстановка.

17 февраля власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что украинские силовики открыли огонь в направлении нескольких населенных пунктов. В частности, были обстреляны окраины Донецка и Горловки.

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Варвара Кошечкина
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