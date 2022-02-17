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Зеленский отправился на катере в Донбасс

Зеленский отправился на катере в район проведения ООС

Кадр: телеграм-канал «VESTI»

Президент Украины Владимир Зеленский на катере отправился в Донбасс, где утром 17 февраля обострилась обстановка. Об этом сообщает Telegram-канал Vesti.ua.

«Катерами направляемся в район проведения ООС (Операции Объединенных сил — прим. «Ленты.ру»)», — написал Зеленский в социальных сетях, опубликовав соответствующее видео.

17 февраля власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик заявили, что украинские силовики открыли огонь в направлении нескольких населенных пунктов. В частности, были обстреляны окраины Донецка и Горловки.

В районе станции Новая Кондрашовка в Станице Луганская снаряд попал в детский сад. Киев обвиняет противника в обстреле дошкольного учреждения.

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София Сарджвеладзе
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