В Донбассе сообщили об обстреле Горловки украинскими силовиками

Украинские военные обстреляли из минометов окраину города Горловка, расположенного на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает «Интерфакс».

«Из поселка Ленинское по Горловке (поселок шахты имени Гагарина) выпущено 16 мин калибра 82 мм, из Майорска по Горловке (поселок шахты имени Изотова) выпущено 16 мин калибра 82 мм», — говорится в сообщении представительства.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили о четырех случаях нарушения режима тишины украинскими силовиками за последние сутки. Сообщается, что огонь был направлен в сторону сел на территории самопровозглашенной республики Донбасса. Военные ДНР открыли ответный огонь.

Об эскалации конфликта также сообщили представители самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По их мнению, киевские силовики намеренно пытаются ухудшить ситуацию на линии соприкосновения.