Разведка ДНР сообщила о стягивании техники ВСУ в жилые районы

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать военную технику к линии разграничения, в том числе в жилые районы прифронтовых поселков и городов Донбасса. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По данным разведки, за прошедшие сутки украинская армия стянула в поселок Новоигнатовка один зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10» и одну зенитную установку ЗУ-23. Технику поместили в один из жилых кварталов.

Также ополчение зафиксировало появление новой БМП-1 вблизи населенного пункта Богдановка. Кроме того, украинские силовики поместили БТР-70 в поселок Галицыновка, один танк Т-64 — в Херсонес.

Ранее стало известно, что из-за усиления обстрелов руководство ДНР было вынуждено перекрыть движение по трассе Донецк-Горловка. Территорию самопровозглашенной республики обстреливают из 120-милиметровых минометов по всей линии разграничения.