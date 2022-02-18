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Разведка ДНР сообщила о стягивании техники ВСУ в жилые районы

Народная милиция ДНР сообщила о размещении украинской армией техники в жилых районах

Фото: Ukrainian Armed Forces Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать военную технику к линии разграничения, в том числе в жилые районы прифронтовых поселков и городов Донбасса. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщает Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

По данным разведки, за прошедшие сутки украинская армия стянула в поселок Новоигнатовка один зенитно-ракетный комплекс 9К35 «Стрела-10» и одну зенитную установку ЗУ-23. Технику поместили в один из жилых кварталов.

Также ополчение зафиксировало появление новой БМП-1 вблизи населенного пункта Богдановка. Кроме того, украинские силовики поместили БТР-70 в поселок Галицыновка, один танк Т-64 — в Херсонес.

Ранее стало известно, что из-за усиления обстрелов руководство ДНР было вынуждено перекрыть движение по трассе Донецк-Горловка. Территорию самопровозглашенной республики обстреливают из 120-милиметровых минометов по всей линии разграничения.

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Михаил Кириллов
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