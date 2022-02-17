Автомобильный гигант придумал необычный способ уволить сотрудников

Руководство автомобильного гиганта Stellantis NV придумало новый необычный способ сокращения штата — оно рассылает сотрудникам электронные письма с советами о том, как найти новую интересную работу в других местах. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сотрудникам компании стали регулярно рассылать сообщения о ярмарках вакансий и услугах, помогающих составить выигрышные резюме. Письма приходят настолько часто, что представители профсоюза обвиняют руководство в притеснениях. «Это не лучший способ замотивировать людей усердно работать на компанию. Мы попросили руководство прекратить это», — рассказала представитель профсоюза Кристин Вирассами.

Stellantis была основана в 2021 году в рамках слияния концернов Fiat Chrysler и PSA Group (бренды Peugeot, Citroen, Opel). Сейчас компания владеет 14 автомобильными брендами, среди которых Peugeot и Jeep, а в ее штате числятся около 300 тысяч сотрудников по всему миру. Однако компания нацелена на переход на электромобили, производство которых не требует таких человеческих ресурсов, как обычные авто. Stellantis необходимо уменьшить свой штат, но сокращать фонд заработной платы на основных рынках Европы нелегко. В компании отметили, что подобная рассылка электронных писем должна помочь тем, кто давно был заинтересован в добровольном увольнении.

В феврале 2022 года Stellantis начала переговоры с французскими профсоюзами по двухлетнему плану добровольного сокращения 2600 рабочих мест. По оценке профсоюзов, во Франции к концу 2025 года может уволиться до 10 тысяч человек. В Stellantis назвали такие прогнозы «ложными».

Сокращать штат придется и конкурентам Stellantis, компаниям Volkswagen и Renault, которые тоже планируют постепенно переходить на производство электромобилей. Однако Renault, например, придется делать это под политическим давлением — наряду с планами по сокращению рабочих мест компания пообещала французскому правительству сохранить большую часть производственной линии электрокаров на родине. Такое обязательство компании пришлось взять на себя, потому что государство предоставило ей кредит для помощи во время пандемии.

Перед автомобильной промышленностью стоят и другие проблемы. В 2021 году многие автомобильные концерны были вынуждены приостановить производство на своих площадках из-за нехватки чипов и других комплектующих.